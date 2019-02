"Incompetentilor! Analfabetilor! Urechistilor! Infatuatilor! Catastrofelor!

Acum discutati despre cum sa schimbati Ordonanta 114/2018 pe care o prezenta Valcov cu mare satisfactie intre Craciun si Revelion (avand alaturi pe post de baiat de mingii pe ghidusul Orlando)!

Nu era mai bine sa NU adoptati Ordonanta 114/2018? Nu era mai bine sa faceti o consultare serioasa INAINTE sa o adoptati? Nu era mai bine sa intrebati specialistii si pe cei care se pricep si sa nu faceti dupa mintea VOASTRA? Nu era mai bine sa invatati din catastrofele precedente de la 'revolutia fiscala' la 'mica reforma'? Nu era mai bine sa trimiteti modificarile care va chinuie singurul neuron la Parlament sa incercam acolo sa le mai temperam?

Nu e de ajuns ca prin prostia si aroganta voastra aproape ati distrus Banca 'Transilvania', Compania Energetica “Oltenia” , proiectul de dezvoltare pe frecvente 5G al Romaniei si ati facut profit triplu pentru Gazprom in Ianuarie 2019/ ca ati amanat exploatarea gazelor din Marea Neagra si pentru asta va lauda Sputnik in fiecare zi? Nu e de ajuns ca ati ramas fara bani inca din Februarie si ca a trebuit sa va imprumutati cu dobanda dubla?



Nu e mai bine sa va cereti scuze si sa va dati demisia? Nu e mai bine sa NU va mai numiti 'Guvern PSD' ( voi fiind o adunatura de traseisti si fripturisti crescuti pe langa Basescu si Vadim) ca sa nu distrugeti tot ce au construit cu greu Guvernul 'Nastase' si Guvernul 'Ponta' in numele PSD?

PRO Romania va lupta in parlament pentru adoptarea cat mai rapida a legii de RESPINGERE a Ordonantei 114/2018! Pentru efectele deja catastrofale ale acesteia cred ca inchisoarea pentru autori este prea putin!", a scris Victor Ponta pe Facebook.