"Am decis astazi (luni-n.r) in sedinta Biroului Executiv sa depunem un proiect legislativ pentru desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, adica sa anulam aceasta lege care a fost creata ca instrument politic de catre cei din PSD-ALDE impotriva tuturor celor care au declansat anchete impotriva coruptilor in ultimii ani de zile. Comisia de la Veneta, Comisia Europeana, GRECO, au criticat in termeni foarte duri infiintarea acestei sectii speciale", a declarat Raluca Turcan, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL de luni, potrivit Mediafax, citat de Hotnews.ro.

Aceasta a motivat ca prin activitatea Sectiei, Romania risca aplicarea articolului 7 din Tratatul UE, si l-a criticat pe Tudorel Toader ca „ignora” unele prevederi din Constitutie.

"Prin mentinerea acestei sectii exista pericolul ca Romania sa sufere consecintele activarii articolului 7 din tratatul Uniunii Europene. Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari, asta spune Constitutia Romaniei. Din nefericire Tudorel Toader, fost judecator la Curtea Constitutionala, ignora tocmai aceste prevederi importante ale Constitutiei", a mai spus Turcan.

O propunere asemanatoare a fost depusa vineri si de catre 27 de parlamentari USR, care, pe langa desfiintarea Sectiei de anchetare a magistratilor, cer si eliminarea prevederii potrivit careia presedintele poate refuza doar o singura data numirea sefilor la DNA, DIICOT si Parchetul General.