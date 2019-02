Viorica Dancila a participat la cea de-a XXII-a sesiune ordinara a Asociatiei Comunelor din Romania, unde a prezentat o informare cu privire la rezultatele obtinute in 2018.

"Succesul programului PNDL 1 (...) ne-a dat certitudinea ca acesta trebuie continuat. Astazi avem PNDL 2, programul de care depind sansele de dezvoltare a multor comunitati. Cu ajutorul acestor programe am scos tara din noroaie, ca sa ma exprim mai plastic. Asa cum stiti, peste 70% din finantarea atat din PNDL 1, cat si din PNDL 2 a fost directionata catre comune, demonstrand astfel ca modernizarea satului romanesc nu mai e doar la nivel declarativ, ci avem proiecte concrete puse in practica. Astfel, din 12.681 obiective de investitii in mediul rural sunt finantate 10.387, in valoare de 34,25 miliarde lei", a explicat Dancila, potrivit Antena3.ro.