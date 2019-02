"Eu sunt bucuros ori de cate ori un reprezentat al Romaniei ajunge sa ocupe o pozitie importanta intr-o institutie europeana, numai ca pentru doamna Kovesi se ridica o problema foarte serioasa. Dupa ce doamna Kovesi a fost santionata de doua ori de CCR, au iesit la suprafata abuzuri, a semnat in calitate de procuror general protocoalele secrete, socotite de CCR ilegale, ca procuror trebuie sa ai in primul rand respectul fata de lege si Constitutie. Deci imi pun intrebarea cum ar putea o astfel de persoana sa ocupe functia. Este o functie decisa politic, se decide politic si vom vedea care vor fi negocierile la nivel european.

Acum se vede cat respect are pentru lege. Daca ea considera ca astea sunt actiuni politice, inseamna ca ce a facut ea tot in registrul politic a fost. Trebuie sa se decida cand sunt actiuni facute de ea, era legea, cand o vizeaza atunci sunt actiuni politice. Aceasta numire este una politica, pentru ca daca ar fi una bazata pe calitatile profesionale, atunci sigur ca aici trebuie sa ai cunostinte solide de drept, o pregatire solida profesionala, ceea ce, din cate stiu eu, doamna Kovesi nu are. Ea are distinctii date de ambasade sau de alte institutii care apreciau ce asa-zisul succes in lupta anticoruptie, bazate pe numere, cate personale au fost ascultate. La noi s-a mers pe principii stanoviste staliniste, la cantitate", a declarat Tariceanu la Romania TV, potrivit Mediafax.