"Dansa nu trebuie sa fie ostila justitiei. Dupa mine, a gresit si mediatic. Trebuie sa spuna da. Al doilea lucru. Are prezumtia de nevinovatie, de aceea pana va fi gasita vinovata de o instanta de judecata, ar trebui macar sa nu ii impiedicam acest parcurs, pentru ca e o pozitie importanta. Eu asa as judeca lucrurile. E adevarat. Sunt unii care spun – ea cui i-a acordat prezumtia de nevinovatie? Deci ar trebui sa nu se prevaleze exact de lucrurile astea si sa puna cu demnitate – da, ma duc in fata procurorului. Pana la urma e colega dansei care o ancheteaza. Cum sa nu ai incredere in justitie?.

Dansa trebuie sa fie foarte deschisa si nu sa dea impresia ca fuge exact de justitie. Cred ca daca afla ce am spus poate reflecteaza. Du-te, femeie, si spune ce ai de spus. Si in fata procurorului si public. Dar apara-te", a declarat Traian Basescu, la Romania TV, potrivit Stiripesurse.ro.