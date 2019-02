Tariceanu a subliniat insa ca ALDE vrea sa obtina cinci mandate la viitorul scrutin european.

''Nu s-a luat o decizie, nici intr-un sens, nici in celalalt. Probabil ca saptamana viitoare vom avea o discutie pe acest subiect si o sa luam probabil o decizie. Sunt foarte multe argumente care pledeaza si in favoarea unei variante si a celeilalte variante. Colegii mei, si eu impartasesc aceasta idee, doresc ca in alegeri sa existe un partid care sa reprezinte valorile si principiile liberale si ale liberalismului in Romania, pentru ca acesta a fost si scopul pentru care ALDE a fost infiintat dupa trecerea PNL la Partidul Popular European'', a afirmat Tariceanu, intr-o conferinta de presa la Sinaia.

Liderul ALDE a adaugat ca un calcul arata ca rezultatele unei liste comune nu ar fi neaparat mai bune decat suma rezultatelor obtinute de cele doua partide. Mai mult, el spune ca ALDE conteaza pe obtinerea a cinci mandate de europarlamentar, iar cinci pozitii eligibile sunt greu de pus pe o lista comuna, scrie Agerpres.

''Alegerile ar fi un exercitiu important, prin care sa verificam soliditatea organizatiilor si performantele. Sunt foarte multi colegi care, in fine, pot sa spun asa, au pretentii, dar trebuie sa vedem daca pretentiile se bazeaza pe niste realizari concrete, adica sustinerea electorala. Exista si alte considerente care nu sunt strict legate de ALDE. Eu am convingerea ca la alegerile pentru Parlamentul European ceea ce s-a intamplat in trecut se va intampla si acum. Adica, daca mergem pe o lista comuna, suma rezultatelor noastre nu va fi mai buna decat daca vom lua rezultatele insumate separat. Am avea si o problema de alcatuire a listelor. Dar sigur ca astea toate pot sa faca obiectul unor negocieri. Noi contam pe cinci mandate. Pe o lista comuna nu stiu cum am putea sa avem cinci candidati in zona eligibila'', a explicat Tariceanu.

Presedintele ALDE a participat, sambata, la Scoala Politica de Iarna a Tineretului Aliantei Liberalilor si Democratilor (TLDE), care a avut loc la Sinaia.