"Odata cu crearea Aliantei 2020 USR PLUS, s-a nascut o forta de opozitie moderna, cu oameni care au un proiect politic pentru Romania. Credem ca impreuna putem fi mai convingatori.

Obiectivul nostru este acela de a oferi o alternativa politica reala Romaniei, capabila sa duca tara intr-o directie europeana.



Vrem sa trimitem in Parlamentul European oameni competenti, cu experienta, care pot cu adevarat sa apere interesele Romaniei pe plan european si e important sa convingem cat mai multi romani sa ne acorde sustinerea si sa vina alaturi de noi.

De acum, ne puteti urmari activitatea pe pagina de Facebook a Aliantei 2020 USR PLUS. Ne vedem, in urmatoarele saptamani, in strada, unde vom strange semnaturi pentru alegerile europarlamentare din 26 mai", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.