"Al doilea candidat este un candidat german (...) si a fost unul dintre cei mai mari critici la adresa Poloniei care a facut niste modificari legislative in domeniul juridic. Este interesant si cel de-al treilea candidat care este francez, dar care in toate luarile de pozitie internationale nu pridideste sa-si declare atasamentul foarte ferm fata de valorile si sistemul german. Si este si un mare admirator al cancelarului. Acum Germania si-a securizat toti trei candidatii pentru aceasta functie, nu e nimic nou sub soare. (...)

In momentul de fata, daca doamna Kovesi va ajunge procuror al acestei structuri Germania va avea un procuror si oricare dintre ceilalti doi ar ajunge, tot Germania ar avea un procuror. Cred ca despre asta este vorba. Avem colegi romani care lucreaza in beneficiul unor alte state", a spus Nicolai, citata de dcnews.ro.