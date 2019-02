''Ce pot sa va spun in legatura cu doamna Kovesi? Nu stiu daca cel mai grav e, ca am citit, ca a primit o geanta sau mai multe, poseta de femeie, la asta ma refer, nu asta e cel mai grav. La doamna Kovesi problema cea mai grava pe care eu o consider a fost coruptia de putere. Coruptie nu inseamna doar ca a luat comision de la unul sau a primit o bijuterie, si asta e foarte grav. Dar este la fel de grava si coruptia de putere, insemnand nesocotirea principiilor de drept si constitutionale intr-o tara'', a declarat Tariceanu, sambata, intr-o conferinta de presa la Sinaia.

Intrebat intrebat in legatura cu dosarul fostei sefe a DNA, Tariceanu a spus: ''Cred ca Laura Codruta Kovesi, pana la urma, nu este mai egala decat altii, suntem toti cetateni egali cu aceleasi drepturi si obligatii''.

Liderul ALDE a vorbit despre candidatura Laurei Codruta Kovesi la functia de procuror sef european, sustinand ca sunt lucruri peste care nu se poate trece.

''Eu, de principiu, am spus ca intotdeauna am sa fiu foarte bucuros si mandru cand un roman, un reprezentant al Romaniei o sa poata sa ocupe o pozitie in ierarhia institutiilor europene. Dar avand niste lucruri peste care nu pot trece, mi se pare extrem de grav ca, din postura de procuror sef al DNA, sa fii de doua ori sanctionat de CCR, nu mai vorbesc de restul lucrurilor, care si alea sunt foarte importante, si sa poti sa vizezi o astfel de pozitie, e ceva neregula. E ceva in neregula nu cu statul de drept din Romania, ci, haideti sa spunem, mai mult perceptia si raporturile politice care se creeaza mai departe. Daca pentru ceilalti parteneri europeni asta reprezinta o chestiune banala, minora, e si asta un lucru care trebuie inregistrat'', a afirmat Tariceanu.

Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a participat sambata la Scoala Politica de Iarna a Tineretului Aliantei Liberalilor si Democratilor (TLDE), care a avut loc la Sinaia, scrie Agerpres.