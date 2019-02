''Eu o sa ma duc si o sa fiu prezenta, comisiile fac o audiere, votul acolo e o chestiune absolut relativa, nu se numara voturile si in functie de asta... Procedura este asemanatoare cu cea de la numirea comisarilor. Nu comisiile acestea doua au cuvantul final, ele doar fac o analiza, evalueaza si pot da un vot care sa fie de acceptare sau de respingere, asa cum s-a intamplat si in cazul unor comisari europeni cand a fost dat un vot de respingere si au trebuit tarile sa nominalizeze alti candidati de comisari. Dar, dincolo de asta, mai este o etapa si Consiliul este cel care trebuie sa se pronunte prin vot. O asemenea functie este o functie care se joaca politic. Trebuie sa ai oameni de specialitate, clar, dar evident este o negociere politica'', a precizat Renate Weber, intr-o conferinta de presa la Sinaia.

Conform europarlamentarului, firesc este din partea Comisiei Europene sa astepte sa vada cum se solutioneaza lucrurile in Romania in cazul Kovesi.

''Nu uitati ca, practic, a aparut pe agenda cand noi terminasem sesiunea de la Strasbourg, dar, in general, pot sa va spun ca toata lumea functioneaza deja in modul de campanie, se apropie alegerile si nimeni nu mai vede altceva. Daca ati fost atenti la formularea purtatorului de cuvant al Comisiei Europene, eu am inteles-o, cred ca asa e si firesc, Comisia asteapta sa vada cum anume se solutioneaza lucrurile in Romania, pentru ca nu poti sa intervii atunci cand este vorba de o investigatie in curs, de vreme ce sustii justitia independenta atat in ceea ce ii priveste pe procurori, cat si pe judecatori, atunci trebuie sa lasi lucrurile sa se desfasoare de acord cu legea'', a afirmat Renate Weber.

Legat de audierea Laurei Codruta Kovesi in cele doua comisii europene, Renate Weber a mentionat ca ea va avea loc pe 26 februarie, scrie Agerpres.

''In ceea ce priveste audierea in Parlamentul European, ea este prevazuta in cele doua comisii - LIBE (Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne - n.r.) si de Control Bugetar - pentru data de 26, deci nu zilele acestea", a mai spus Renate Weber.

Europarlamentarul Renate Weber a participat sambata la Scoala Politica de Iarna a Tineretului Aliantei Liberalilor si Democratilor (TLDE), care a avut loc la Sinaia.