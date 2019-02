"«Nu ma surprinde initiativa celor 3 parlamentari PSD, ei sunt artizanii reintroducerii pensiilor speciale pentru parlamentari si functionari parlamentari in 2015. Nu ma surprinde nici faptul ca au ales sa o faca in acest fel, fara dezbateri in Plenul Senatului. Probabil s-au gandit ca trebuie sa ii rasplateasca pe cei care lucreaza alaturi de ei in Parlament pana tarziu in noapte la legile justitiei, modificarile la Codul Penal si Codul de Procedura Penala sau Codul Administrativ, ca doar sutele de amendamente si rapoartele stufoase nu se scriu singure. Si sa nu uitam un lucru: aceste pensii de serviciu pentru functionarii parlamentari se platesc din bugetul de stat! Dar cetatenii Romaniei cotizeaza, pentru pensia lor, la fondul de pensii! Eu pregatesc noi propuneri legislative pentru eliminarea acestor pensii speciale, unele deghizate in pensii de serviciu, altele in indemnizatii de limita de varsta, in functie de beneficiari. In Constitutia noastra nu exista cetateni speciali care sa aiba drepturi speciale», a declarat Florina Presada, senatoare USR.

Initiativa tripletei PSD prevede ca modalitatea de actualizare a pensiilor de serviciu ale functionarilor parlamentari nu se mai face in functie de rata medie anuala a inflatiei, ci in functie de marirea salariului de baza de care beneficiaza un functionar parlamentar aflat in activitate. In forma initiala, ea creaza o discriminare intre functionarii parlamentari si alte categorii asimilate acestora, dar si intre aceasta categorie si alte categorii ce beneficiaza de aceste pensii de serviciu.

USR transmite ca alianta toxica PSD-ALDE are si alte initiative menite sa scada standardele de integritate in exercitarea functiilor publice. Astfel, L739/2018, care spune ca NU se (mai) afla in situatie de incompatibilitate functionarul public parlamentar care este desemnat printr-un act administrativ sa participe in calitate de reprezentant al autoritatii ori institutiei publice in cadrul unor organisme sau organe colective de conducere.

De asemenea, va intra in Comisii o initiativa ALDE (L43/2019) prin care functionarii publici nu vor putea fi disponibilizati ('nu pot fi reduse posturile') daca mai au 3 ani pana la indeplinirea conditiilor de pensionare (si daca au o vechime totala de cel putin 10 ani in orice autoritate sau institutie publica iar in ultimii 5 ani au obtinut la evaluare calificativul 'foarte bine'). PSD-ALDE, partidul infractorilor si al pensiilor speciale", se arata intr-un comunicat al formatiunii.