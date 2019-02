"Realitatea acestor zile ne arata ca acum este cel mai bun moment pentru a avea aceasta dezbatere nationala. Romanii s-au saturat sa fie condusi de corupti, dovada sunt cei 1 milion de cetateni au semnat initiativa Fara Penali in functii publice.

«Asistam la o razbunare politica. Penalii, in frunte cu Dragnea, vor sa blocheze cu orice pret alegerea lui Kovesi ca procuror european. Nu cred ca la ora actuala exista in Romania cetateni care sa nu-si imagineze ca acest lucru s-a intamplat la ordinul lui Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, Tudorel Toader. Sunt disperati pentru ca o eventuala numire a lui Kovesi in functia de procuror european ar arunca la gunoi toata retorica otravita a PSD. De aceea, ii cerem presedintelui Klaus Iohannis sa declanseze referendumul pe justitie. Romania nu mai poate continua cu o astfel de guvernare. Intrebarea este foarte simpla. Sunteti de acord ca cei condamnati penal sa nu mai poata candida la functii de conducere in statul roman?», a declarat presedintele USR Dan Barna.

In ritmul in care evolueaza lucrurile, in doi ani este posibil sa nu mai avem alegeri libere. De aceea, USR transmite ca este nevoie de o coalizare a tuturor fortelor democratice din societate: orice organizatie democratica, asociatie profesionala, sindicat, ONG, institutie academica, trebuie sa se alature acestui apel si sa gasim impreuna solutii si actiuni comune pentru salvarea democratiei. USR se angajeaza sa puna la dispozitie toate resursele, instrumentele parlamentare si civice pentru a-i impiedica pe infractori sa mearga pana la capat.

Desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie este una din recomandarile importante ale Comisiei de la Venetia si se regaseste in proiectul USR care a fost depus deja in Parlament.

Prin aceasta sectie, justitia se intoarce in perioada neagra in care procurori selectati si controlati politic dictau care sa fie solutiile in diverse dosare, fiind dispusi sa distruga vieti si sa decida dupa bunul plac asupra cursului carierelor unor magistrati care voiau sa-si exercite independent profesia.USR va continua lupta anti-coruptie si sprijinirea statului de drept pentru a preveni cosmarul in care PSD-ALDE vrea sa duca Romania", se arata intr-un comunicat al formatiunii.