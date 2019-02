Orban: Ultima mojicie facuta de Dragnea umple paharul. Demiterea liderului PSD, prioritate zero pentru PNL

Facand referire la episodul in care Liviu Dragnea a refuzat sa discute vineri cu un jurnalist, invitandu-l apoi in baie, Ludovic Orban a sustinut ca s-a umplut paharul si ca prioritatea zero a PNl devine demiterea lui Liviu Dragnea.