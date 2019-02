"Am luat decizia de a-mi retrage candidatura pentru functia de Ministru al Transporturilor. Cred cu tarie ca lucrurile importante se fac nu doar cu viziune, munca si perseverenta, dar si cu sacrificii. Am fost dintotdeauna si voi ramane un om de echipa si vreau sa multumesc tuturor colegilor din CEx pentru incredere si sustinere.

Imi doresc un Minister al Transporturilor performant, cu mari proiecte deblocate, cu un plan de investitii si cu o strategie coerenta si sustenabila si pentru acest deziderat voi continua sa imi pun la dispozitia colegilor sprijinul si experienta, indiferent de pozitia sau functia in care ma aflu. Cred ca e responsabilitatea intregii clase politice sa nu uite ca se afla in slujba romanilor si a tarii, unde nicio miza personala nu isi are locul", a scris Mircea Draghici pe Facebook.