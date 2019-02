Fostul procuror sef al DNA Laura Codruta Kovesi a declarat, la iesirea de la audierile din Sectia pentru Investigarea Magistratilor, ca i s-a adus la cunostinta calitatea de suspect si ca a facut doua cereri de recuzare.

"Am recuzat procurorul de caz si procurorul sef de sectie. Mi s-a adus la cunostinta invinuirea si calitatea de suspect. Am depus doua cereri. Dupa ce am depus cererea de recuzare, procurorul de caz a spus ca imi va comunica raspunsul la cele doua cereri (...) Motivul este din Codul de Procedura Penala, afectarea impartialitatii", a declarat Laura Codruta Kovesi, la iesirea din sediul Parchetului General, potrivit Adevarul.ro.