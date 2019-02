"Bugetul reflecta realitatea economica si sociala din acest moment din Romania si de asemenea conceptia politica si programul politic al aliantei care a castigat in mod foarte clar alegerile parlamentare in 2016. Constructia bugetului pentru acest an s-a bazat pe faptul ca dupa acesti ani de crestere economica neintrerupta avem un produs intern brut mai mare, un buget mai mare, cu un deficit mai scazut si o datorie publica in scadere. In acelasi timp, ca orice buget de la noi sau de oriunde in lume, nu poate sa raspunda tuturor asteptarilor, dar este un buget realist si cu perspectiva de dezvoltare pentru Romania", a precizat premierul.

Premierul a mentionat ca anul 2019 este "anul investitiilor", acestea vizand domenii precum infrastructura de transport, sanatate, constructie de gradinite sau proiecte de dezvoltare locala, si a afirmat ca sumele destinate investitiilor au fost suplimentate cu peste 15 miliarde lei fata de anul anterior.

Dancila: Am suplimentat bugetul investitiilor cu 15,7 miliarde de lei fata de anul trecut

t", a precizat premierul, potrivit Agerpres

Prim-ministrul a mai spus ca "programele europene vor merge cu toate motoarele turate" si ca unul dintre obiectivele "majore" pe care si le-a propus ca prim-ministru pentru acest an este acela de a depasi media UE in ceea ce priveste gradul de absorbtie.

"Am recuperat intarzierile din 2016, am ajuns din urma media europeana la gradul de absorbtie, iar in anul 2019 avem deja multe proiecte ajunse la maturitate, care vor aduce mai multi bani pentru investitii in tara noastra. Toti acesti bani europeni ajung in dezvoltarea Romaniei, a comunitatilor locale si vor contribui la cresterea conditiilor de trai ale cetatenilor romani. Ne vom bate pentru acesti bani europeni, pentru ca, asa cum am spus si la intalnirile cu reprezentantii UE, Romania isi doreste sa fie un stat pe deplin integrat in Europa, dar in acelasi timp ne dorim un tratament egal fata de Romania. Iar tratament egal inseamna inclusiv accesul tarii noastre la fondurile de dezvoltare ale Uniunii. Avem deja o buna expertiza in acest exercitiu financiar, dobandit in anii precendenti. Toata lumea s-a familiarizat cu aceste mecanisme, deci avem tot ce ne trebuie pentru a depasi media UE in ceea ce priveste gradul de absorbtie", a precizat Dancila.

Parlamentul a adoptat, vineri, proiectul bugetului de stat pe 2019.