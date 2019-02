"Doamna aceasta (n.r. - Adina Florea), daca ar tine la deontologia profesionala, ar trebui sa se abtina. Si se intelege de ce spun asta. Eu in locul ei asa as face.

In mod normal, functiile din Uniunea Europeana se obtin prin propunere facuta de Guvern. De data asta, Codruta Kovesi s-a dus singura acolo si si-a depus candidatura si Guvernul isi da seama ca ii scapa printre degete chestia aceasta, ca nu pot sa puna ei pe cine vor. De aici a pornit totul. Kovesi a castigat prin competenta ei profesionala, prin tot ce s-a spus despre ea in vremea cat a fost sefa la DNA, stiti foarte bine ca a fost foarte apreciata si decorata. Singurii care nu o vor sunt romanii", a spus Zegrean la Realitatea TV.

Zegrean: Nu cred sa se ajunga la suspendarea din functia de procuror

"Nu cred sa se ajunga la suspendarea din functia de procuror. Trebuie sa ne uitam si cine face acuzatiile. Doamna Kovesi se bucura de prezumtia de nevinovatie. Este cea mai importanta prezumtie din Dreptul penal. Nu exista alta mai importanta! Ea nu trebuie sa dovedeasca nimic. Ea nu trebuie sa-si dovedeasca nevinovatia, ca am tot auzit pe unii spunand ca sa se puna la dispozitia Parchetului ca sa-si dovedeasca nevinovatia. Nu, ea nu trebuie sa dovedeasca nimic. Trebuie sa dovedeasca Parchetul ca este vinovata. Daca rasturnam prezumtia asta, atunci nu mai are rost sa traim in tara asta", a adaugat el, potrivit dcnews.ro