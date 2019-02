Update 12:30- "1. In 2015 eram inculpat - acum sunt martor ( si achitat de judecatori)

2. In 2015 eram in carje - acum sunt sanatos

3. In 2015 imi vedeam familia noaptea si duminica/ acum imi petrec cele mai multe zile alaturi de ei si sunt fericit

4. In 2015 eram Prim Ministru si raspundeam ( vinovat sau nu) pentru tot ce se intampla in tara / acum sunt deputat si raspund doar de colegii mei din PRO Romania

Concluzia : pentru mine personal azi este mai bine decat in 2015 / sunt doar suparat si indignat vazand cum se strica tot ce am construit!

Intrebare: pentru toti ceilalti care traiesc in Romania, pentru cei care sunt afectati de deciziile Guvernului actual, pentru membrii si votantii PSD dar si pentru cei care imi cereau atunci demisia : este mai bine acum ? Dvs puteti raspunde la aceasta intrebare!", a scris Victor Ponta pe Facebook dupa doua ore de audieri.







Victor Ponta: Am fost citat ca martor, din fericire

"Am fost citat ca martor, din fericire. Ultima data cand ne-am vazut aici eram in carje si inculpat, acum sunt martor si pe picioarele mele. Nu stiu ce voi fi intrebat. Am fost citat ieri. Pot sa spun un singur lucru, adevarul. Sunt procuror, sunt om al legii. N-o sa mint pentru nimeni, niciodata", a declarat Ponta, citat de hotnews.ro.

Chestionat daca este de parere ca este o victima a fostei sefe a DNA, raspunsul liderului Pro Romania a fost:

In egala masura, intrebat daca i se pare ca e o coincidenta ca Laura Kovesi a fost citata in perioada in care este in procedura pentru postul de procuror sef european, fostul sef al Executivului a raspuns ironic: "Coincidenta este voia lui Dumnezeu".