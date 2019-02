"Confirm audierea in cazul Kovesi, dar nu pot oferi prea multe detalii pentru ca nu vreau sa interferez cu ancheta care este in desfasurare. Ma bucur ca tot mai multe persoane confirma spusele mele, sper sa o faca si in fata procurorilor. Eu nu o acuz pe doamna Kovesi, nu vreau sa ii fac rau, nu eu sunt acuzatorul", a spus Ghita pentru Romania TV.

Chestionat daca a depus si fotografia in care fosta sefa a DNA apare in crama la el, raspunsul lui Ghita a fost: "Si aceea. Sunt mult mai multe probe importante, este normal pentru orice om sa se apere. Am spus tot ce stiam despre doamna Kovesi si tot ce m-a intrebat doamna procuror. Ea a incercat sa imi inchida gura pentru ca stiam ce a facut in tinerete. Ea mi-a facut dosare cu probe false, toate au denuntatori falsi. Mi-am dat seama ca a incercat sa ma inchida pentru ca stiam doua lucruri: cea cu cucuveaua mov si cu avionul din Jakarta. Asta am spus la audieri. Doamna procuror stie si mai multe lucruri decat stiu eu ca s-au intamplat".

"Sunt chestiuni grave in dosar, nu e deasupra legii. Sunt multe probe si lucruri mult mai grave decat va inchipuiti. Am depus toate probele pe care le aveam. Am spus tot ce stiam despre Kovesi. Confirm audierea, dar vreau sa spun ca o sa fac tot efortul sa nu dezvalui nimic din ancheta doamnei procuror. Da, am depus proba video cu doamna Kovesi la mine in crama. Doamna Kovesi are o problema, nu sunt de acord ca trebuie sa isi dovedeasca nevinovatia. Eu nu o acuz, nici nu vreau sa ii fac rau. Eu am incercat sa spun niste lucrui. Eu nu sunt acuzatorul, ea greseste cand ma acuza. Ea trebuia sa respecte justitia si oamenii. Trebuia sa spuna ce a facut cu adjunctul sau, cum a fost cu avionul cu Nicolae Popa. Ea poate sa spuna lucrurile, iar procurorii vor decide daca ii fac dosar penal si daca o trimit in fata judecatorilor", a adaugat el, citat de adevarul.ro.