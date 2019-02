"Fara niciun resentiment, spun ca incepe sa devina o vreme a normalitatii. (...) Trebuie sa recunosc ca exact asa m-am simtit aseara (n.r. plagiata de Kovesi), auzind modul in care se apara. Am identificat acelasi tip de aparare. Doamna Kovesi, si altii au fost dusi la DNA li s-a pus catusele pe maini, si abia acolo au aflat despre ce fapte sunt acuzati. (...) Doamna Kovesi ati distrus cariere, ati distrus vieti. Ati intrat cu bocancii in vietile oamenilor si i-ati scos din jocurile de putere pe care le faceau ca politicieni sau le-ati distrus afacerile. Eu cred ca este justitie si in cazul doamnei Kovesi. Dumneavoastra ati pornit acest tip de justitie pe care le acuzati ca fiind incorecte. Aseara a avut un discurs fix ca al penalilor. (...) As putea spune ‘Bun venit in clubul penalilor!’ doamnei Kovesi", a spus Udrea la Antena 3, citata de stirileprotv.ro.

Udrea: Am depus un denunt oficial impotriva lui Kovesi la DNA

"Am depus, acum patru ani, un denunt oficial impotriva doamnei Kovesi, la DNA in care am descris abuzurile si faptele de coruptie pe care le facea. Spunea ca nu se intalneste cu politicieni, scandaluri. S-a dovedit nu doar ca se intalnea cu ei, dar primea cadouri de la oamenii de afaceri si politicieni. (...) Am facut referire la cadourile primite din partea familiei mele, in contextul unei relatii de amicitie, nu se punea problema unui sprijin pentru ceva din partea acesteia. Am descris asta. Cadouri de tip bijuterii, genti, pe care le primesc femeile (...) Le-am trecut in denunt ca dovada ca doamna Kovesi nu este atat de curata si cinstita, departe de orice relatie cu oamenii politici. (...) Am descris si fapte concrete, implicarea domnului Coldea in afaceri mari, relatia doamnei Kovesi cu oameni politici. Denuntul a fost rapid solutionat, clasat, faptele nedovedite. Poate acum se apleaca cineva... Faptele acelea au fost descrise de acum patru ani", a mai spus fostul ministru, potrivit dcnews.ro