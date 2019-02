"USR va ramane consecvent pozitiei pe care a avut-o din momentul in care a intrat in Parlamentul Romaniei, aceea de a fi alaturi de cetateni si de a sustine toate protestele care apara statul de drept si, pana la urma, normalitatea si decenta intr-o societate transformata in cosmar ambulant de catre Liviu Dragnea si PSD. Si, din aceasta perspectiva, vom sustine si protestele publice care se anunta in zilele urmatoare. Eu, personal, probabil voi fi la protestul de la Sibiu, dar colegii mei voi fi cu siguranta si aici, in Bucuresti, pentru ca intr-adevar Romania are nevoie si incurajez organizatiile civice de toate felurile care cred ca trebuie sa ramanem un stat de drept sa isi exprime activ aceasta optiune", a afirmat Barna, la Palatul Parlamentului, potrivit Jurnalul.ro.

O serie de proteste fata de "actiunea Regimului Dragnea impotriva Laurei Codruta Kovesi" au fost anuntate pe Facebook pentru ziua de vineri la Bucuresti, Cluj si Sibiu