"Asta se intampla in Romania, este specific national sa se taie creaca de sub picioare, sa se traga presul de sub picioare unora si altora. Dar acum, vorbind serios, nu cred ca va afecta cu nimic procedura care se desfasoara acolo la Bruxelles pentru desemnarea procurorului general pentru ca la Bruxelles lumea stie despre prezumtia de nevinovatie. Acolo se stie si se respecta. Prezumtia aceasta este foarte veche si, fara ea, lumea ar fi intr-un mare dezastru. Ea inca se bucura de prezumtia de nevinovatie, chiar daca unii se bucura ca ea a fost citata la procuratura. Si daca nu ar fi exista nicio legatura intre candidatura ei , lumea tot ar face legatura intre chemarea ei la Parcjet si asta. Pentru ca asa ne-am obisnuit in ultimii zeci de ani, cand un om vrea sa zboare, sa ii taiem aripile," a declarat pentru Digi24, Augustin Zegrean.

Zegrean este de parere ca fosta sefa a DNA ar putea fi obligata sa nu paraseasca tara, insa este convins ca fostul procuror-sef al DNA va primi functia de procuror-sef european.

"Da, ar putea fi obligata. Deci masurile aceste preventive exista in codul de procedura penala, pot fi aplicate. Deci nici asta nu ar incurca foarte tare lucrurile pentru ca procedura aceasta este in desfasurare si daca ea a fost declarata ca fiind pe primul loc pana acum, nu se vor opri cu asta. Adica vor putea sa astepte pana cand se va rezolva problema aceasta pentru ca oricum procuratura aceasta va fi functionala din 2022, din cate stiu eu", a adaugat Augustin Zegrean.