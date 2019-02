"Ceea ce se intampla cu Laura Codruta Kovesi este emblematic pentru ce se va intampla in fiecare zi in Romania daca ingenunchierea justitie le va reusi celor din PSD. Toata tara poate vedea ca lupta acerba pentru controlul justitiei pe care au declansat-o, din prima zi a guvernarii, nu a urmarit doar albirea dosarelor infractorilor de rang inalt, ci si asmutirea justitiei impotriva tuturor celor incomozi.

Ar trebui de urgenta declansata o investigatie sa afle toata lumea CINE face asta. LA COMANDA CUI???

In acest moment in Romania, Liviu Dragnea prin sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie, cu sprijinul lui Tudorel Toader, duce o ampla actiune de politie politica. In acest caz nu vorbim de o persoana cu o grava suspiciune de coruptie. Vorbim de candidatul cel mai bine plasat intr-o cursa internationala pentru a deveni procuror sef european", a scris Raluca Turcan pe Facebook.