"Arestarea mea, a tuturor oamenilor politici sau de afaceri, dosarele penale inventate impotriva primilor ministri, ministri si membri ai Parlamentului, sa nu uitam si de cei din administratia locala, toate acestea au fost in concordanta cu statul de drept promovat de catre doamna Kovesi. Ca atare, dupa atatia mii de oameni arestati in mod democratic, exact cum spun doamna Kovesi si dl Lazar, statul de drept functioneaza si ca atare a prins-o in culpa si pe doamna repsectiva.

De ce sa nu sustinem acest stat care functioneaza asa de bine, asa cum au spus toti aparatorii statului de drept? Cat despre argumentele folosite, doamna Kovesi protesteaza tocmai impotriva a ceea ce se intampla sub mandatul sau de procuror sef al DNA. In realitate, Olguta Vasilescu a avut mai multa demnitate decat marile femei ale anticoruptiei. Eu spun doar atat: 'Sa aiba incredere in justitie'. Sa ne vedem peste 5 ani, cand judecatorii o vor achita, daca este nevinovata. Pana atunci, doamna Kovesi este nevinovata, conform principiilor statului de drept pe care ea insasi l-a aparat, arestand mii de oameni", a spus Vanghelie pentru DCNews.