"Justitia trebuie lasata sa isi faca datoria! Incetati sa politizati punerea sub acuzare a doamnei Kovesi! Astazi, legile justitiei adoptate de majoritatea PSD-ALDE ii ofera doamnei Kovesi suficiente garantii ca in cursul anchetei i se vor respecta drepturile fundamentale si ca nu vor fi imixtiuni ale serviciilor secrete, iar daca va fi trimisa in judecata, va avea parte de un proces corect, in fata unor complete legal constituite.

Spre deosebire de retorica viciata a celor care acuzau 'penalii' inainte de o condamnare, PSD va respecta prezumtia de nevinovatie a doamnei Kovesi si nu va sustine nici ca este 'o penala', nici ca a luat mita, ca a comis abuz in serviciu sau ca a facut marturii mincinoase. Toate acestea vor trebui demonstrate in fata instantei de judecata. Pana atunci aveti incredere in Justitie si lasati probele sa vorbeasca, nu politicienii!", arata reprezentii PSD intr-o postare pe Facebook.