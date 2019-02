"Am trait s-o vad si pe-asta! Laura Codruta Kovesi se plange ca e abuzata de 'statul de drept'! Cand? Exact cand isi facea campanie sa devina procuror sef european... Pe bune? Sa le spuna asta celor care au fost acuzati fix in campanie electorala! Pai sa aiba incredere in Justitie, zic! Ca parca asa era slagarul 'penalilor'...



Si, ca sa lucram cu materialul clientului, 'niste penaaaaali... vor sa conduca tara!' Bine, in speta de fata, chiar Europa! Sau 'in politica nu exista prezumtia de nevinovatie (ea fiind sustinuta politic de grupul PPE), iar persoanele asupra carora planeaza suspiciuni rezonabile trebuie sa faca un pas lateral”. Am citat corect, nu?

P.S. Si pe mine m-ai chemat tot ca 'suspect'. Noroc ca, de la cazul meu, s-au mai schimbat metodele!

Later edit. Vad ca ma citeaza Victor Ciutacu. Si vad ca doamna Kovesi se plange ca au aparut informatii din dosar inainte sa fie audiata (desi eu nu am vazut pe nicaieri date din dosarul ei). Draga Victor, adu-ti aminte ca de la tine am primit rechizitoriul din dosarul meu, pe care il avea toata presa, in afara de mine care FUSESEM DEJA JUDECATA INTR-O INSTANTA...

Si mai spune doamna ca ea a facut un bine ca l-a adus pe Popa in tara. Si eu zic ca am facut un bine ca am varuit blocuri. Si, desi nu am semnat nimic, ca fondurile nu erau publice, am iesit in catuse... Fapte de acum 10 ani se mira doamna Kovesi... Pai, lui Liviu Dragnea nu i-au facut dosare dupa 10, respectiv 16 ani?



Ma opresc aici ca iar zic unii ca 'atac Justitia'... Si dauneaza grav la CV!", a scris Olguta Vasilescu pe Facebook.