"Trebuie sa spunem in mod clar ca eu si colegii mei am sustinut-o pe Lia Olguta Vasilescu pana-n panzele albe. Decizia de retragere i-a apartinut. Am inteles care au fost motivele ei si care este logica acestui fapt, anume ca a realizat si ea ca Iohannis va continua sa blocheze aceasta numire si sa blocheze inclusiv modul in care coordoneaza Romania, prin guvernul nostru, presedintia rotativa a Consiliului UE. Olguta a facut un mare act de sacrificiu si curaj.

Probabil ca Lia Olguta Vasilescu s-a consultat cu mai multi dintre colegii mei. Sunt convins ca foarte multi, la fel ca si mine, i-au spus ca trebuie sa mergem pana la capat si sa nu cedam un milimetru in fata lui Iohannis, mai ales ca in aceste moment in care el incalca in mod repetat, constant, deciziile CCR si Constitutia Romaniei. Sunt alaturi de Lia Olguta Vasilescu si acest episod total halucinant creat de Klaus Werner Iohannis nu va fi deloc uitat de catre cetateni", a spus Stefanescu pentru Mediafax, potrivit stiripesurse.ro.

Olguta Vasilescu: Nu am facut o miza personala din accederea intr-o functie guvernamentala

"In urma unei discutii cu liderul PSD Liviu Dragnea, am luat hotararea sa imi retrag candidatura pentru functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii. Un atac la CCR inseamna o perioada de cel putin o luna si jumatate de asteptare, perioada in care activitatea guvernamentala ar avea in continuare de suferit prin absenta din guvern a unui ministru cu un portofoliu important, exact in perioada in care Romania detine presedintia UE.

Le multumesc tuturor colegilor din CEx care m-au votat in unanimitate pentru aceste demnitati si, in special, lui Liviu Dragnea si doamnei prim ministru Viorica Dancila care m-a propus si cu care, intr-o formula sau alta, voi colabora si in continuare pentru proiectele pe care mi le-am asumat in campania electorala din 2016. Sper ca presedintele Klaus Johannis va numi URGENT viitoarea nominalizare pentru functia de ministru din partea partidului care a castigat alegerile parlamentare, renuntand la blocarea Guvernului Romaniei prin incalcarea repetata a legilor si Constitutiei, in conditiile in care personajul care i-a provocat atata ingrijorare dispare din ecuatie", a scris Olguta Vasilescu pe Facebook.