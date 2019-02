"«Dupa aproape 5 luni de tergiversari, Camera Deputatilor a predat Curtii Constitutionale listele semnate de cei peste un milion de romani care sustin initiativa cetateneasca Fara Penali in Functii Publice. Nota informativa prin care Secretarul General a comunicat Biroului Permanent al Camerei Deputatilor un numar fals al semnaturilor m-a determinat sa asist la intocmirea procesului-verbal de predare primire, pentru a ma asigura ca nu lipseste absolut nicio semnatura. Nu credeam ca va fi nevoie, dar in aceste conditii nu ne-am putut baza pe buna credinta a persoanelor implicate. Astazi insa am reusit sa bifam inca un pas care sa duca initiativa mai aproape de declansarea referendumului», a declarat presedintele grupului de initiativa, avocatul Mihai Badea.

USR subliniaza ca la comanda politica a lui Liviu Dragnea, angajatii Secretariatului General au trecut in nota informativa care urma sa fie trimisa Curtii Constitutionale un numar de 591.097 de semnaturi, desi USR a depus in Parlament 931.249 semnaturi, dintre care 825.624 validate de primarii. De fapt, PSD a incercat sa decredibilizeze initiativa, sub acuzatii mincinoase, care vor fi demontate de numaratoarea de la CCR.

«Cei de la Secretariatul General al Camerei Deputatilor s-au gandit, in disperarea lui Liviu Dragnea, sa inventeze o cifra mincinoasa, omitand ca au fost depuse peste 820.000 de semnaturi validate deja de primari. Practic, au incercat sa creeze o cifra de 500.000 de care sa se poata agata Radulescu, Iordache si ceilalti acoliti ai lui Dragnea pentru a arunca in derizoriu initiativa semnata de 1 milion de cetateni. Este o actiune jenanta si disperata a politicienilor cu probleme penale. Este un fals ordinar tipic PSD», a declarat presedintele USR Dan Barna.

Pentru a contracara campania de dezinformare, a fost lansat un formular de sustinere a initiativei Fara Penali, pe care oamenii il pot semna online si il pot distribui pe retele de socializare. Toti cei care intra pe site-ul http://amsemnat.farapenali.ro, indiferent daca au semnat sau nu, pot sustine online initiativa.

Dupa pronuntarea CCR, initiativa va intra in circuitul parlamentar, cu dezbateri in comisii si vot in plenul Camerei Deputatilor si Senat, urmand ca apoi sa se organizeze un referendum decizional care trebuie sa aiba cvorum si vot majoritar. Initiativa Fara Penali in functii publice propune ca articolul 37 din Constitutie, care reglementeaza dreptul de a fi ales, sa fie completat cu un nou alineat, avand urmatorul continut: «Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii»", se arata intr-un comunicat al formatiunii.