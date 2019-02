"PSD recurge la noi demersuri populiste, care risca sa vulnerabilizeze Romania in actualul context geopolitic marcat de incertitudine si de intensificarea riscurilor si amenintarilor la adresa statelor NATO.



Printr-un gest cinic, presedintele PSD pune in opozitie securitatea nationala cu sanatatea cetatenilor. Numai un politician meschin si inconstient ar putea sa inoculeze ideea ca sanatatea romanilor nu poate fi asigurata din cauza bugetelor prea mari ale serviciilor de securitate, a caror misiune legala fundamentala este tocmai asigurarea securitatii nationale, protejarea vietii oamenilor si a intereselor tarii.

Propunerea de reducere a bugetelor institutiilor din domeniul securitatii nationale constituie un demers iresponsabil, cu atat mai mult cu cat nu exista argumente sau justificari. Tocmai asemenea taieri bugetare reprezinta un atentat la siguranta cetatenilor, prin scaderea discretionara a bugetelor structurilor de securitate, in incercarea disperata a unor personaje toxice de a mai acumula capital politic. De aceea, Presedintele Romaniei face apel ca Parlamentul sa revina la alocarile bugetare initiale, propuse de Guvern in 10 decembrie 2018 si avizate de catre CSAT in 19 decembrie 2018.

Intarzierea bugetului de catre Coalitia PSD-ALDE demonstreaza o lipsa de seriozitate

In vreme ce bugetele necesare asigurarii securitatii cetateanului scad, avem o crestere inacceptabil de mare a alocarilor catre partidele parlamentare, al carei principal beneficiar este, deloc surprinzator, chiar PSD. In conditiile in care in Romania nu se construiesc autostrazi, nu se modernizeaza spitale, nu exista toalete si apa curenta in toate scolile din tara, este revoltatoare majorarea uriasa prevazuta in bugetul anului curent pentru partidele parlamentare.

Cu siguranta ca bugetul sanatatii nu este suficient, dar, daca se declara atat de preocupat de sanatatea romanilor, presedintele PSD are acum cel mai potrivit prilej sa o dovedeasca: sa suplimenteze bugetul sanatatii din banii alocati partidelor. Este un amendament care ar trebui sa intruneasca voturile majoritatii PSD-ALDE, daca adevarata intentie este aceea de a avea un buget pentru sanatatea romanilor. Altfel, avem de a face cu o noua manipulare, in timp ce banii publici sunt directionati direct catre PSD.

Din pacate, realitatea vorbeste de la sine: acest buget, care ar fi trebuit elaborat inca de la mijlocul lunii noiembrie a anului trecut, a ajuns sa fie pus in dezbatere abia pe 31 ianuarie 2019, dupa revenirea din vacanta a liderilor PSD si ALDE. Este un buget facut pe picior, bazat pe estimari economice nerealiste si pe alocari politice preferentiale, pe care PSD are pretentia sa il treaca rapid printr-un simulacru de dezbateri in Parlament.

Modernizarea Romaniei nu se poate face cand administratia publica este tinuta la discretia deciziei politice de la centru

Pentru ca detine painea si cutitul in privinta alocarilor bugetare, PSD a purtat in toata aceasta perioada un razboi intens cu primarii oraselor si municipiilor din Romania, in ciuda faptului ca Guvernul PSD a asigurat pe toata lumea ca fondurile bugetare vor fi suficiente. De fapt, o parte din povara raspunderii guvernamentale este transferata asupra bugetelor administratiei publice locale, care vor duce greul in acest an.

Presedintele Klaus Iohannis solicita tuturor politicienilor responsabili din Parlament sa priveasca bugetul anului 2019 nu ca pe un instrument al promisiunilor de partid, ci ca mijloc esential pentru stabilitatea economica a Romaniei, pentru bunastarea si securitatea romanilor.

Presedintele Klaus Iohannis atrage atentia ca acest buget nu este bugetul conducerii PSD, ci al Romaniei, al stabilitatii si prosperitatii noastre din urmatorii ani", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.