Florin Roman, deputat PNL ii spune lui Daea: „Nu v-am auzit sa spuneti nimic despre cormorani...”

"​V-a intrat cormoranu' in cap? Inseamna ca a avut succes. Nu dam bani pentru cormorani, nu, nu, nu (...) E o problema extrem de importanta. Romania, romanii mananca astazi mai putin peste din suprafata decat cormoranii. Dumneavoastra aici aveti un mare rol ca parlamentar pentru ca exista in Parlamentul Romaniei o modificare a anexei. Numai putin, ascultati-ma ca o rezolv eu, e bine s-o stiti pentru a putea gestiona votul dvs. in Parlament aici", a spus Daea.

"Este dusmanul nr. 1 al pisciculturii. Romania si inainte de 1989 si dupa 1989 ar trebui sa aiba politica de stat pentru dezvoltarea pisciculturii in domeniu. Dumneavoastra nu intrati in peiorativ. Nu stapaniti fenomenul...", a mai spus ministrul Agriculturii.