"Ce traim zilele acestea imi aduce aminte de finalul celebrului roman al lui Kazantzakis, «Zorba Grecul», si de film, daca va aduceti aminte. (...) Zice Zorba la sfarsitul povestii: «E un dezastru, dar e splendid». Mi-am adus aminte zilele acestea de povestea asta, pentru ca traim intr-adevar un dezastru care se indreapta spre splendoare si spre absolut. Nu mai vorbim de medici, de gripe, de raceli, despre tot felul de situatii care cumva apartin secolului trecut. Sau de tot felul de impostori pe care Guvernul acesta ii acrediteaza. Dezastrul, asadar, este absolut splendid, pentru ca asa vrea un singur om in tara asta, presedintele Partidului Social Democrat.

Sa spunem clar, nu am nimic personal cu membrii acestui partid, am doar cu un singur cetatean care pretinde ca a scris programul de guvernare la virgula si ca-l respecta. Ce sa respecte... spitale nu s-au construit, scolile sunt in continuare asa cum sunt, sistemul de sanatate e asa cum e... Spunea un medic zilele trecute: «Degeaba s-au marit lefurile daca nu ai conditiile necesare sa-ti desfasori activitatea» (...). In rest, e un dezastru suprem pe care Liviu Dragnea il indeplineste cu ajutorul unor natarai lipsiti de orice caracter.

Madam Dancila spunea la sfarsitul anului trecut ca daca nu se vor face 100 de kilometri de autostrada, toata conducerea Ministerului va fi demisa. Deci, niciun pic de demnitate politica sau administrativa, un minimum de respect pentru cetateni. Deci, n-a demis pe nimeni pana acum. Vine si Tariceanu si spune «In 2019 vom face 180-190 de kilometri de autostrada», cu o atitudine schimbata, caci domnia sa se simte «prezidentiabil». Deci, atat de multa mistocareala, atat de multa nepasare. Si asta pentru ca se poate. Pentru ca nimeni nu tine socoteala pe un raboj.



Calinescu: Exista totusi o speranta ca justitia isi va urma cursul

Deci, singura activitate a acestui Guvern este sa scape o gasca de infractori de puscarie. De dimineata pana seara, asta este singura lor grija. De Tudorel Toader, care sta pe vreo 500-600 de milioane, calcandu-si pe orice demnitate, nici nu mai vorbesc (...). Exista totusi o speranta ca justitia isi va urma cursul, caci eu cred ca judecatorii, in afara de cativa oportunisti care au fost promovati pe ici pe acolo in fruntea sub-organismelor acestui domeniu, masa judecatoreasca este alcatuita din cetateni cu onorabilitate

Trebuie rezolvata masa celor 10 milioane de oameni care nu au intalnit pana acum niciun grup politic convenabil si asta va intra cu siguranta in preocuparile mele din vara, incolo. Mai clar nu pot sa vorbesc prea mult pana atunci. Dar preocuparea mea este sa adunam si sa mobilizam tineri, persoane care nu au facut neaparat politica pana acum, dar carora le pasa de aceasta tara si de viitorul ei. Nu sunt foarte ingrijorat ca se pleaca, ca se vine, ca se sta, important este ca niste oameni sa-si gaseasca un tel. Nu-mi place nici ca cei plecati din tara sa spuna ca aici totul este pierdut si ca nu se mai poate face nimic, pentru ca nu este corect. Cred ca Romania este o tara vie si poate fi in continuare o tara vie, cu toate ca e adevarat ca poate fi putin mai greu de reconstruit si de taiat nodul gordian, dar nu imposibil, iar asta poate sa-ti dea un tel in viata", a spus Florin Calinescu, potrivit adevarul.ro.