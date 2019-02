"Pe ordinea de zi a Comisiei de Invatamant de la Senat intra Legea Manualului. Dar nu e vorba de o lege care ”sa reglementeze achizitia manualelor scolare pentru invatamantul preuniversitar”, cum apare la prioritatile Ministerului Educatiei Nationale din Legea Bugetului de stat, ci de elaborarea manualelor (mai exact se va face achizitie de manuscrise, nu de manuale). Propunerea copiaza integral legea declarata neconstitutionala anul trecut (din cauza incalcarii procedurilor parlamentare). Acum propunerea legislativa a fost depusa la Senat, ca prima camera sesizata, Camera Deputatilor fiind decizionala (traseul unei legi ordinare).

Modul de operare, e tipic PSD. Pe 5 februarie a fost depusa la Senat si, in aceeasi zi, a intrat la avize, iar astazi e pe ordinea de zi la Comisia de Invatamant pentru raport. Liviu Pop incearca sa profite de faptul ca atentia presei si a cetatenilor e pe Legea Bugetului, ca sa treaca Legea Manualului, macar de Senat fara dezbatere reala si fara sa mai faca valuri.

«Practic, legea reglementeaza criteriile si modul centralizat de elaborare a manualelor. Vor fi maxim trei manuscrise pentru fiecare materie, ale caror drepturi de autor vor fi achizitionate de minister in urma competitiei organizate pe baza metodologiei pe care tot MEN o adopta. Coroborat cu prioritatea, din aceeasi Lege a Bugetului de stat, de ”sustinere a Editurii Didactice si Pedagogice», e evident ca editarea si tiparirea se vor face de aceasta editura. Art. 4, alin. 1) si alin. 2), arata clar ca in competitie intra autori/coautori cu manuscrise, nu edituri cu un manual complet (inclusiv editat).

”E vorba Editura Didactica si Pedagogica care a devenit ”celebra” anul trecut, dupa gafele monumentale din manualele de biologie, geografie si istorie. Cele cu Turnu Magurele plasat prin Mehedinti, Marea Moarta in locul Marii Rosii, cu ficatul in partea stanga si in care elevii erau intrebati ”cine si cum se produce urina”. Pentru toate aceste gafe care au facut necesara retiparirea tirajelor, platite, in cele din urma, de toti cetatenii, din bugetul public, Liviu Pop vrea sa premieze Editura Didactica si Pedagogica cu aceasta lege”, a transmis senatorul Mihai Gotiu.

Legea Manualului intra in contradictie cu Ordinul de ministru al Ecaterinei Andronescu (nota bene: ministrul nu se numara printre semnatarii propunerii legislative), publicat in Monitorul Oficial pe 5 februarie 2019 (in aceeasi zi in care proiectul Legii Manualului a fost depus la Senat!), care reglementeaza procedura de evaluare si de achizitie de manuale (nu de manuscrise) si in care ”ofertantul” este definit ca «operator economic care a depus proiecte de manuale scolare»", se arata intr-un comunicat al formatiunii.