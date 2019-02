"Chiar daca a trecut (amendamentul pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii n.r.) scade niste sume de la o pozitie inxistenta. Cum putem sa scadem de undeva de unde nu exista bani? Sa vedem amendamentul si fila bugetara", a spus Nasui.

Deputatul USR a postat, intre timp, pe Facebook:

"Cineva si-a batut joc de domnul Dragnea si i-a scris amendamentul prost.

Ieri am terminat comisia pentru buget la ora 1 noaptea. Iar cand am ajuns acasa am verificat un lucru care mi s-a parut suspect in comisie si pe care o sa-l ridic azi. Domnul Dragnea a venit cu cateva amendamente prin care sa scada bani de la SRI si sa-i adauge la sanatate. Bun, nicio problema. Amendamentul a trecut ca prin branza prin comisia pentru buget si a primit, evident, si acordul ministerului finantelor. Dar ce sa vezi ca amendamentul are ca sursa de finantare niste bani care nu exista!

Domnul Dragnea ne spune ca ia 10 milioane de lei, printre altele, bani de la capitolul „sanatate” de la SRI din titlul „transferuri intre unitati ale administratiei publice”. Problema care e? Ca SRI nu doar ca nu are acel titlu deloc la capitolul sanatate, ci are doar 3 milioane in tot capitolul.

Cum sa scoti 10 milioane din 3 milioane? Numai domnul Dragnea stie. Mai suspect este ca nici reprezentantii ministerului finantelor, care si-au dat acordul pe amendament, nu si-au dat seama", a scris Claudiu Nasui pe Facebook.