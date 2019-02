"Apreciem faptul ca reprezentantii Comisiei Europene s-au exprimat fata de eventualitatea unei OUG privind completele ilegale de la Inalta Curte. Amintim insa ca abuzurile impotriva drepturilor omului nu pot fi trecute cu vederea in niciun stat european. La fel cum condamnarile politice de dinainte de 1989 nu au putut fi ignorate si au fost abolite de Romania democratica, tot asa nu putem ramane indiferenti cand trei decenii mai tarziu vedem ca drepturile omului au fost din nou incalcate", afirma PSD.

"In orice stat membru al Uniunii Europene, precum Germania, Olanda, Italia sau Franta, daca s-ar fi constatat ca au existat procese conduse de complete nelegale sau condamnari pe baza unor protocoale secrete ilegale, cei condamnati ar fi fost imediat exonerati. Aceasta pentru ca drepturile omului nu sunt optionale, ci reprezinta coloana vertebrala a Uniunii Europene. Sa ne amintim Legea 221/2009 privind condamnarile politice din timpul regimului comunist, care spune ca „toate efectele hotararilor judecatoresti de condamnare cu caracter politic (...) sunt inlaturate de drept” (Art. 2). Pastrand proportiile, principiul este acelasi: dreptul unor cetateni la un proces corect si legal a fost incalcat, iar in 2009 statul roman a dispus o justa reabilitare. Diferenta e ca atunci nimeni nu a contestat legea la Curtea Constitutionala ca ar actiona retroactiv, nimeni nu a parat Romania la Bruxelles ca a fost atacata independenta justitiei si statul de drept sau ca se incalca principiul separatiilor puterilor in stat si nimeni nu a obiectat ca printr-o lege se intervenea asupra unor hotarari judecatoresti ramase definitive. Ce facem azi cu drepturile omului? Mai tinem cont de ele sau le punem intre paranteze?", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Partidului Social Democrat.