"Proiectul de buget, la capitolul privitor la cheltuieli de personal, acopera cheltuielile de personal pentru posturile ocupate sau pentru care sunt in curs de desfasurare concursuri. Precizez ca inca mai avem 19 posturi vacante si, in plus, in legea de modificare sunt prevazute alte 15, dar ma limitez la cele 19, care ar presupune un efort financiar de 1700 de mii lei, astfel incat sa putem ocupa si cele 5 posturi pentru Avocatul Copilului, care inca nu au facut obiectul concursurilor, alte 5 pentru mecanismul de prevenire a torturii si alte domenii. Rugamintea este, daca se poate, o suplimentare pentru a putea scoate la concurs si aceste posturi.

Pe legea actuala, nu pe cea care va intra in vigoare, cu 15 posturi in plus, printre care si posturile pentru contencios constitutional, unde avem doar doi oameni si acum si va plangeti ca nu avem activitate intensa. Pe legea actuala avem 19 posturi vacante care necesita o finantare de 1700 mii lei. In legea de modificare mai sunt alte 15 posturi, dintre care 5 pentru contencios constitutional", a declarat Ciorbea, potrivit Hotnews.ro.