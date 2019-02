"Avem un buget echilibrat, robust si deplin sustenabil, construit pe realitatile anilor precedenti si cu proiectii profesioniste pana in 2022, adica mult peste mandatul pe care-l avem noi in actuala formula guvernamentala", a declarat Liviu Pop la RFI, citat de hotnews.ro.

Chestionat daca nu este prea ambitioasa tinta de crestere economica de 5,5%, raspunsul sau a fost: "E problema economiei din zona euro. Nu este nimic exagerat in constructia bugetului. Atat cresterea economica, cat si inflatia, cat si deficitul bugetar sunt in limite nu rezonabile, mai mult decat rezonabile".



In egala masura, avertizat ca economia tarii nu functioneaza independent de ceea se petrece in zona euro, ci depinde de ea, Pop a tinut sa mentioneze: "Da, suntem dependenti de ceea ce se intampla in zona euro, suntem dependenti de foarte-foarte multe lucruri, de investitiile straine directe si zilele trecute am vazut ca si americanii incep investitia in productia de gaze din Marea Neagra, deci tot acel balon de fum artificial construit de Opozitie anul trecut, ca deciziile noastre vor inlatura investitorii straini s-au dovedit a fi neadevarate (...). Cresterea economica, chiar daca Comisia Europeana o spune de 3,8% in 2019, stim prognozele Comisiei Europene, au fost si anul trecut nerealiste, din fericire pentru noi, pentru ca am avut crestere mai mare decat au programat-o alte institutii financiare".