"Avand in vedere precizia la care face apel Reprezentanta Comisiei Europene din Romania cu privire la pozitiile oficiale exprimate de CE fata de tara noastra, ne asteptam la aceeasi rigoare in legatura cu ingrijorarile exprimate de cele mai reprezentative asociatii ale magistratilor din Romania in ceea ce priveste „afirmatiile eronate, nereale” aparute „in mod repetat” in rapoartele MCV.

Se impune deci o clarificare riguroasa asupra „modalitatii de culegere a datelor pentru intocmirea rapoartelor MCV” care, in opinia asociatiilor magistratilor, „a permis strecurarea unor erori/inexactitati/afirmatii trunchiate care nu pot face decat deservicii independentei justitiei", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a partidului Social Democrat.