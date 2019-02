Toader, despre protestul avocatilor: Voi face publice solicitarile nemotivate

Ministrul Tudorel Toader a precizat, luni, pe Facebook, ca va publica solicitarile avocatilor, in contextul in care aparatorii au anuntat ca se vor aduna in fata Curtii de Apel Bucuresti pentru a trage un semnal de apel in legatura cu onorariile.