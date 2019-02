Jurnalistul strain aminteste ca in perioada in care Laura Codruta Kovesi a fost sefa agentiei anticoruptie din Romania, mii de oficiali guvernamentali si oameni de afaceri au fost urmariti penal cu succes in ceea ce a devenit o victorie importanta impotriva spagii intr-o tara care este printre cele mai corupte din Europa.

"Dar, ca procuror independent, Kovesi si-a facut, de asemenea, dusmani puternici. Ministrul Justitiei din Romania, Tudorel Toader, a declansat inlaturarea sa in vara trecuta, acuzand-o ca a abuzat de putere si ca a distrus imaginea Romaniei in afara, atragand public atentia asupra problemelor tarii in privinta coruptiei", noteaza New York Times, citat de Ziare.com.

Acum Kovesi se afla in prima faza a procesului de selectie pentru a fi primul procuror sef european, iar Toader incearca sa impiedice numirea sa in functie.

Kit Gillet aminteste ca la inceputul acestui an Toader a propus schimbarea legii care ar permite "politicienilor si altor condamnati pentru coruptie din 2014 sa atace verdictele - ceea ce ar putea constitui o amnistie". De asemenea, el precizeaza ca aceasta lupta care se desfasoara in prezent intre doua dintre cele mai importante persoane din lumea juridica din Romania reprezinta o reflectare a abordarii tarii noastre vizavi de coruptia "care atinge cele mai inalte niveluri din politica si care persista de zeci de ani".

New York Times aminteste declaratia lui Toader de saptamana trecuta, care a spus: "Cred ca membrii comitetului de selectie nu cunosc abuzurile comise de Laura Codruta Kovesi in detrimentul cetatenilor, in detrimentul statului de drept". Declaratia a fost facuta dupa ce ministrul Justitiei din Romania a aflat ca Laura Codruta Kovesi este preferata dintre cei trei finalisti pentru aceasta functie.

New York Times relateaza si ca Laura Kovesi a fost procuror sef al DNA din 2013 pana la jumatatea lui 2018, precizand ca directia a fost creata intr-un moment in care Romania dorea sa demonstreze ca face eforturi pentru a lupta cu coruptia, dar si ca de la alegerile din decembrie 2016, Guvernul a atacat in mod regulat DNA, in special pe Kovesi.