"Sa spuna Carmen Dan de cate ori a vorbit la telefon in seara zilei de 10 august cu Liviu Dragnea, dupa ora 8 seara! Intrebati-o pe Carmen Dan de ce nu a iesit nici pe 9 si nici pe 11 august sa faca declaratii?", a spus Badulescu, potrivit Stiripesurse.ro.

Liviu Dragnea a dorit "sa puna romanii impotriva romanilor, ca sa-si rezolve el problemele cu ordonanta", este acuzatia facuta de Badulescu.

"Erau persoane din anturajul ministrului de Interne care ne vizitau des in zona in care ne aflam noi. Va spun ca una din acele persoane este deja pusa sub acuzare. Va dezvalui ca nu mai e secretar de stat la MAI, ci a fost mutat, tineti-va bine, la Ministerul Apararii! Liviu Dragnea nu a fost niciodata strain de ce s-a intamplat in 10 august. A vrut sa puna romanii impotriva romanilor, ca sa-si rezolve el problemele cu ordonanta", a mai spus viceprimarul Capitalei.