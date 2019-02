"PSD&ALDE blocheaza pe rand toate activitatile din tara.

De cateva zile, Dragnea conduce singur negocierile pe bugetul 2019 care trebuia sa fie gata in noiembrie 2018. Mesajul este clar: eu am banii, eu decid, eu sunt premierul de facto. Dancila s-a pierdut pe undeva. Dragnea are acces la pusculita bugetara si imparte banii publici in functie de interesele lui, in timp ce Tudorel Toader cauta solutii sa-l scape de condamnarea definitiva si de condamnari viitoare.



Primarii din tara spun ca banii din buget sunt impartiti dupa criterii doar de Dragnea stiute, fara legatura cu realitatea. Directia de Investigare a Crimei Organizate si Terorismului avertizeaza ca banii alocati pe hartie nu ii vor ajunge sa-si desfasoare activitatea. Daca tai bugetul procurorilor, le blochezi activitatea. Asa mai scapa niste penali.

La Transporturi si Dezvoltare nu sunt ministri, pentru ca Dragnea&comp. insista cu aceleasi propuneri refuzate de presedinte. De ce nu fac alte propuneri? Pesedisti pusi pe hotie sunt multi.



"Ordonanta lacomiei" adoptata de Guvernul Dancila alunga investitorii, blocheaza dezvoltarea firmelor si inchide locuri de munca.



Toate la un loc se numesc dictatura unui penal: un condamnat definitiv si grupul infractional pe care-l conduce au pus mana pe tara si o impart dupa interesele personale. Oamenii, oamenii nu mai exista", a scris Monica Macovei pe Facebook.