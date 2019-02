"Sa fie foarte clar! PNL doreste ca tara sa aiba cat mai urgent un buget adoptat. Dar un buget constitutional adoptat. Dezbatut si amendat pentru nevoile de dezvoltare ale Romaniei.



Din nefericire, bugetul a fost transmis intr-un cadru neconstitutional. PNL are informatii credibile ca Guvernul incalca in mod deliberat Constitutia pentru a castiga timp in privinta cheltuielilor pe care trebuie sa le acopere.

Investitiile primariilor sunt compromise pe 2019. Cheltuielile puse in brate de Guvern anul trecut vor trebui insa suportate!

Oameni buni,

Legea bugetului de stat pentru anul 2019 trebuie sa intruneasca OBLIGATORIU cateva conditii de legalitate si constitutionalitate.

Bugetul de stat intra efectiv in dezbatere cand Parlamentul:

- Adopta Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019. Este legea in baza careia se construieste intreg bugetul si cuprinde limitele privind: deficitului bugetar, datoria publica, cheltuieli de personal si toti ceilalti parametri bugetari. Este legea de baza pe care se construieste bugetul si ea nu este inca lege.- Modifica Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale – astfel incat sa se poata aloca, in mod LEGAL 100% din impozitul pe venit catre administratiile publice locale. Este o LEGE ORGANICA, ce nu se poate modifica decat printr-o alta lege organica. Art. 32 din aceasta lege prevede modalitate in care sunt alocate cotele defalcate din impozitul pe venit. Legea bugetului este o lege ordinara si nu poate sa modifice legi cu caracter organic. Vrem sa vedem legiferate angajamentele Guvernului fata de UAT-uri.- Pentru ca bugetul a venit cu 3 luni mai tarziu, este necesar sa se faca derogari de la Legea nr.69/2010 a responsabilitatii fiscal-bugetare. La art.26 din aceasta lege se prevede clar ca ”Pana la data de 31 iulie a fiecarui an, Ministerul Finantelor Publice va inainta Guvernului strategia fiscal-bugetara pentru urmatorii 3 ani ... si proiectul legii pentru aprobarea limitelor specificate in cadrul fiscal-bugetar .... iar limitele sunt obligatorii pentru urmatorii 2 ani bugetari.”

Acestia sunt pasii constitutionali pe care PSD trebuie OBLIGATORIU sa ii parcurga. Altfel, este o invitatie directa la sesizare CCR si un motiv consistent pentru PSD de a mai da vina pe niste dusmani imaginari pentru proasta guvernare", a scris Raluca Turcan pe Facebook.