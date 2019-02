"Riscurile sunt sa avem o criza bugetara. Trebuie sa vedem si noi acest buget, deocamdata vedem ca deficitul asumat este de 2,5 %. (...) Guvernul trimite proiectul pe repede inainte la parlament si ne trezim cu tot felul de cifre care sunt modificate peste noapte, care ne pot duce in criza financiar-economica. Ministrul ar trebui sa isi dea demisia pentru ca nu este posibil sa te joci cu cifrele in spatele carora sunt niste oameni", a spus Pruna, potrivit Hotnews.ro.

Cistina Pruna a mai spus ca USR va analiza proiectul depus la Parlament si va depune amendamente care vor viza in special sanatatea si educatia, dar si alocarea de fonduri pentru imbunatatirea conditiilor din penitenciare, acuzand executivul ca, an de an, nu face nimic in acest sens si, apoi, foloseste acest subiect drept pretext pentru ordonante sau legi privind recursul compensatoriu.

Proiectul de buget a fost adoptat vineri de guvern si trimis la Parlament.