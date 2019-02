"Am auzit tot felul de zvonuri la care nu am niciun fel de dorinta de a raspunde, pentru ca sa nu coboram dezbaterea politica la un nivel foarte jos. Am luat nota de comunicarea facuta de presedinte, de raspunsul, in speta, de refuzul domniei sale si acest lucru sunt convins ca va fi analizat de doamna prim-ministru, care este responsabil de buna functionare a Guvernului si de numirea si revocarea ministrilor", a afirmat Tariceanu, intrebat daca in coalitie s-a discutat despre depunerea unei plangeri penale pentru inalta tradare impotriva lui Iohannis in urma respingerii de catre presedinte a numirii Olgutei Vasilescu la Ministerul Dezvoltarii, potrivit Agerpres.

Deputata Lia Olguta Vasilescu a anuntat joi ca pregateste o plangere penala impotriva presedintelui Klaus Iohannis pentru infractiunea de abuz in serviciu, dupa ce acesta a respins numirea sa in functia de ministru al Dezvoltarii.

"Nefiind vorba de niciun fel de motiv de legalitate pentru respingere, ci doar de ura personala, consider ca domnul Klaus Iohannis se incadreaza perfect la infractiunea de abuz in serviciu, prevazuta de art. 297, alin 1 si 2, Cod Penal, motiv pentru care am inceput deja redactarea unei plangeri penale in acest sens", a scris Vasilescu pe Facebook.

Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis joi o scrisoare premierului Viorica Dancila in care anunta respingerea numirii Liei Olguta Vasilescu in functia de viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.