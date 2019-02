"Bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 164.543,4 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 258.735,1 milioane lei credite de angajament si in suma de 200.700,2 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 36.156,8 milioane lei", se mentioneaza in proiect, potrivit Agerpres.

Conform noului raport privind situatia macroeconomica pe 2019, Produsul Intern Brut este stabilit la 1.022 miliarde lei, cresterea economica la 5,5%, inflatia la 2,8%, veniturile bugetului general consolidat la 342,675 miliarde lei (33,5% din PIB), cheltuieli BGC de 368,793 miliarde lei 36,07% din PIB), deficit de 26,118 miliarde lei, respectiv 2,55% din PIB, un numar de 287.000 someri si un castig salarial de 3.085 lei.

In proiectul de buget publicat pe 31 ianuarie, erau prevazute venituri ale bugetului general consolidat de 341,51 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB si cheltuieli de 367,628 miliarde lei, ceea ce reprezenta 35,9% din PIB.