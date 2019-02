Corina Cretu, stop!

Nu folositi laserul de la Magurele in scopul meschin de a lua voturi de la PSD pentru partidul plagiatorului Ponta. Situatia legata de sursa gama nu are a face cu guvernul dancil pe care il criticati de zor in scop electoral, ci are a face cu nerespectarea de catre consortiul italian a unui contract comercial.

Speta e simpla: contractul pentru sursa gama a fost reziliat pentru ca consortiul castigator al licitatiei nu a livrat ceea ce avea de livrat (ba chiar a platit penalitati). "Solutiile de mediere" cu care va impaunati fie nu exista fie sunt un abject trafic de influenta. Doamna comisar, ce parte a frazei "un contract comercial a fost reziliat in urma nerespectarii clauzelor" nu va este clara? De cand un comisar european intervine "pentru a gasi o solutie" in contracte comerciale? Asa v-a invatat Iliescu cand ii erati consilierã? Sau de cand cautati cu disperare un loc eligibil in Parlamentul European, sacrificand chiar si interesele cercetarii romanesti? Va reamintesc ca Laserul de la Magurele a ajuns sa fie cel mai puternic din lume pentru ca partea romana si franceza s-au achitat exemplar de constructia cladirii si constructia laserului.

Doamna Cretu, luati exemplu de la predecesorul dumneavoastra Ciolos care, impreuna cu Emil Boc, Traian Basescu, subsemnatul si Nicolae Zamfir am tacut si am facut. Nu va mai ridicati poalele in cap, ci procedati cum procedeaza comisarul pentru cercetare Moedas: lasati contractul comercial sa isi urmeze cursul si interveniti cand e cazul, conform fisei postului, pentru a va asigura ca Romania nu pierde bani pentru cel mai de succes proiect stiintific din istoria sa. Simplu ca buna ziua", scris Daniel Funeriu pe Facebook.