"Credeti ca eu ma pot substitui in a raspunde in locul Guvernului si primului-ministru. Categoric, nu! Eu, cel mult, pot fi consultat, pot exprima un punct de vedere. Chestiunea nu este peste mult timp. In momentul in care ambasadorul Romaniei la Bruxelles va primi un mandat in acest sens, il va primi de la Guvern, prin doamna prim-ministru, si nu prin ministrul Justitiei.

Nu voi exprima astazi punctul meu de vedere, dupa care sa-l prezint Guvernului, la MAE si asa mai departe. Ceea ce am facut (declarat - n.red.) mentin. Am reluat intr-o afirmatie si adineaori ca decizia, chiar daca are o componenta politica, trebuie sa se fundamenteze pe o realitate juridica. Realitatea juridica trebuie sa fie bine cunoscuta. Cu voia dumneavoastra, nu voi procede de a spune intai parerea si apoi sa ma documentez", a declarat Toader, potrivit Ziare.com.