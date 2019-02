"Poate sunt de moda veche, dar eu cred ca judecatorii trebuie sa decida cine este vinovat sau nu, iar politicienii sa fie macar consecventi, sa nu se schimbe peste noapte, si sa aiba aceeasi masura pentru toti, indiferent de interesele personale sau de partid. Sigur ca imi poate fi simpatic cand ii zice lui Dancila lucruri pe care i le spunem si noi in tara. Pe de alta parte, acelasi Tusk este coleg de familie politica in Partidul Popularilor Europeni cu nimeni altul decat Viktor Orban. Nu l-am auzit la fel de hotarat si principial in relatia cu Ungaria lui Orban.

Credibilitatea mesajului este data de cel care transmite mesajul respectiv. Desi are dreptate in ceea ce spune, Tusk nu este credibil, din pacate. Ipocrizia si dubla masura a unor lideri europeni ca Tusk si Juncker dau apa la moara unora ca Dragnea, Orban si altii care-si justifica ticalosiile impotriva propriilor popoare prin faptul ca Bruxelles-ul este rau. N-o fi chiar asa de rau, dar sigur poate fi mult mai bun", a scris Catalin Ivan pe Facebook.