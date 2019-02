"Ticalosia lui Dragnea si slugarnicia lui Tudorel Toader "Cel Napraznic" sunt un pericol major pentru statul de drept in Romania.

Marea lor problema acum este cum sa anuleze prin Ordonanta de Urgenta sentintele completelor de 5 judecatori de la ICCJ din 2014 si pana acum, pentru a-l salva pe Dragnea de condamnarea pentru coordonarea si organizarea furtului a cca. doua milioane de voturi de la referendumul din 2012.

S-ar crea un precedent extrem de grav prin introducerea unui element major de neconstitutionalitate prin aplicarea retroactivitatii, chiar daca nu se declara acest lucru, in cazul unei decizii a CCR (care ea insasi atentioneaza ca decizia nu se poate aplica retroactiv).

Pe de alta parte, justitia ar fi pur si simplu pulverizata printr-o Ordonanta de Urgenta data de un guvern politic in folosul unui infractor condamnat. Ar fi cel mai abuziv act politic al unui guvern european. Nici macar comunistii nu si-au permis sa anuleze hotarari judecatoresti definitive prin legi sau decrete.

Mai mult, infractorul condamnat Dan Voiculescu, bine sustinut de propagandistii mincinosi de la Antena 3, amusina si el pe langa infractorul Dragnea, sa vada cum s-ar putea anula si condamnarea lui.



De fapt, pentru ca nu au avut curaj sa dea o gratiere, ticalosii din PSD incearca sa obtina acelasi efect prin artificii si abuzuri legislative avand ca efect distrugerea justitiei.

In realitate, Tudorel Toader "Cel Napraznic" are de facut doua lucruri:

1. Sa respinga orice presiune a lui Dragnea de a anula prin OUG hotarari definitive ale completelor de cinci judecatori de la ICCJ sau a completelor de trei judecatori de la Curtile de Apel. Daca nu rezista presiunii, sa demisioneze, pentru a nu se pricopsi cu titlul de "Gropar al Justitiei". Si daca tot suntem la acest capitolul, bine ar fi ca Tudorel Toader sa renunte la a mai merge cu jalba in bat la Bruxelles, ca nu reuseste decat sa fie ridicol incercand sa impiedice numirea doamnei Kovesi.

2. Sa corecteze urgent toate articolele declarate de CCR a fi neconstitutionale in Noul Cod Penal si in Noul Cod de Procedura Penala pentru a da limpezime si deplina constitutionalitate actului de justitie si pentru a evita in viitor constatari de neconstitutionalitate a unor hotarari judecatoresti definitive adoptate in baza unor articole neconstitutionale.

PS – Sa ma scuzati ca formulez "COMPLETE" si nu "COMPLETURI". A fost doar ca sa nu semene cu "SUCCESURI" criticat acerb chiar de cei care azi folosesc apasat formularea "COMPLETURI", a scris Traian Basescu pe pagina sa de Facebook.