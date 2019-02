In cadrul aceleiasi sedinte de Guvern au fost aprobate proiectul de lege privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2019, proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 si Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2019-2021.

Premierul a precizat, in deschiderea sedintei de Guvern, ca proiectul a fost intens dezbatut cu toate partile relevante si in constituirea lui s-a avut in vedere sustinerea a trei piloni principali: sanatatea, educatia si investitiile publice.



"De asemenea, am luat in calcul alocari bugetare care vor onora obligatiile asumate de Romania in fata partenerilor externi, cum ar fi 2% din PIB pentru Aparare, ceea ce asigura respectarea angajamentelor asumate de Romania in relatia cu partenerii NATO si sumele necesare organizarii actiunilor Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene", a declarat Dancila.

Proiectele Legii bugetului de stat si Legii bugetului asigurarilor sociale de stat, aprobate

Guvernul a aprobat in sedinta de vineri proiectele privind Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intr-o conferinta de presa.a spus Teodorovici.